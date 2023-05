Homem é executado a tiros em bar em Salvador

Um homem foi morto em um bar na noite de segunda-feira, 29, no bairro de Piatã, em Salvador. Segundo as informações iniciais da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Antônio Carlos Viana dos Santos, de 45 anos.

Ele estava sentado em um acento na porta do estabelecimento no estabelecimento, que fica localizado na Avenida Octávio Mangabeira, quando foi surpreendido pelos disparos. Guarnições da 15ª CIPM foram acionadas para atender a ocorrência, porém, quando os agentes chegaram ao local o homem já estava sem sinais vitais.

Equipes do Serviço de Investigação de Local de Crime estiveram no local realizando as primeiras diligências investigativas e expediram as guias de remoção e de perícia, para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Autoria e motivação são apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.