Homem é executado no Uruguai, em Salvador

Um jovem de 21 anos, identificado como André Luís de Jesus Andrade e conhecido pelo apelido de Batoré, foi executado na noite de segunda-feira, 17, na região do Bate Estaca, no bairro do Uruguai, em Salvador.

Informações iniciais são de que o crime teria sido cometido por homens armados que chegaram em um carro e dispararam contra Batoré. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital do Subúrbio por uma viatura da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar, mas não resistiu aos ferimentos.



Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia. Oitivas e diligências serão realizadas para auxiliar na investigação. A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação da execução.

Essa foi a terceira execução no bairro em um intervalo de três dias. No sábado, 15, um homem foi morto a tiros na Rua Direta Do Uruguai. O crime foi cometido por dois homens em uma motocicleta. A dupla teria passado e atirado na vítima, identificada como Lucas dos Santos Lima, de 27 anos.

Já na noite de domingo, 16, um jovem de 19 anos foi morto a tiros na Rua Jornalista Nilton França. Identificado como Gabriel Hamed Ferreira Rodrigues, ele estava na porta de casa quando foi atingido pelos disparos.