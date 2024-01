Homem é morto a facadas em frente a supermercado no bairro do Uruguai | A TARDE

Um homem foi moroto a golpes de faca, na manhã desta quinta-feira, 28, na Rua Régis Pacheco, localizada no bairro do Uruguai, em Salvador. A vítima sofreu o ataque próximo a um grande mercado situado na região e seu corpo ficou na pista, em via pública.

De acordo com informações da Polícia Militar, guarnições foram acionadas para verificar a informação que um homem teria sido atingido por arma branca. "Ao chegarem, os militares constataram o fato, isolaram o local", diz trecho da nota.

Ainda segundo a Polícia Militar, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para remoção do corpo e realização da perícia.

Autoria e motivação ainda serão investigadas pela Polícia Civil.