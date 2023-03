Homem é morto a tiros após sair de mercado no Bairro da Paz

Um homem foi baleado e morreu após sair para fazer compras em um supermercado no Bairro da Paz, em Salvador. O caso aconteceu na noite de quinta-feira, 2.

Segundo as informações iniciais da polícia, a vítima, que ainda não foi identificada, havia acabado de sair do estabelecimento, na região do Areal, quando foi surpreendido por ao menos três homens armados. O homem, que estava com sua companheira, foi atingido.

Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, já chegou na unidade de saúde sem vida. Não há informações se a mulher ficou ferida.

Conforme a Polícia Civil, não foram fornecidos detalhes sobre autoria e motivação do crime. Foram expedidas as guias de periciais e o caso será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídio/Atlântico.