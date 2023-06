Homem é morto a tiros após ter casa invadida em Salvador

Um homem foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira, 1º, após ter a casa invadidada por dois homens armados, no bairro de Boa Vista do São Caetano, em Salvador. Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima, que ainda não foi identificada, foi encontrada no interior de uma residência na Rua Angélica Rocha.

Conforme a PM, por volta das 8h05, policiais militares da 9ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de um homem caído ao solo, vítima de disparos de arma de fogo, no interior do imóvel.

Os militares isolaram a área e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização de perícia.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime.