Homem é morto a tiros na avenida Afrânio Peixoto, subúrbio de Salvador

Um homem foi morto a tiros, nesta sexta-feira, 22, na avenida Afrânio Peixoto, localizada no bairro do Lobato, no subúrbio de Salvador. A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Não há detalhes sobre a motivação e autoria do crime.

De acordo com a PM, uma equipe da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) para averiguar uma denúncia de um homem baleado no local.

Os PMs encontraram a vítima na avenida e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

A área foi isolada e o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) foi acionado para perícia e remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.