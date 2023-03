Homem é morto dentro de casa no bairro de Itapuã

Um homem foi morto a tiros dentro de casa na madrugada desta sexta-feira, 10, no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima, identificada como Edson Carlos Oliveira, de 52 anos, estava saindo para trabalhar quando quatro homens invadiram sua residência e dispararam.

Policiais militares da 15ª Companhia Independente da PM foram acionados para averiguar a denúncia na Rua dos Guararapes, em Nova Brasília de Itapuã, mas já encontrou a vítima sem sinais vitais.

Os PMs isolaram a região e acionaram o Departamento de Polícia Técnica para realizar a perícia e remoção do corpo. Foram expedidas as guias periciais e a 1ª DH/Atlântico ficará responsável por investigar a autoria e motivação do homicídio.