Homem é preso após invadir casa e fazer mulher refém em Salvador

Um homem foi preso em flagrante após invadir uma casa e fazer uma mulher refém, na noite de sábado, 19, no bairro Alto do Cabrito, na região do subúrbio de Salvador. Não há detalhes se a vítima ficou ferida.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da 14ª Companhia Independente e da Coordenação Regional Baía de Todos-os-Santos foram acionadas para averiguar uma denúncia de agressão a uma mulher na rua 9 de Dezembro.

Ao chegarem no local, os policiais foram informados por vizinhos de que um homem havia pulado o muro de uma residência, agredido uma mulher e a mantinha refém. Os agentes encontraram a situação, negociaram com o suspeito, que liberou a vítima e se entregou.

A mulher foi recebida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi encaminhado para uma unidade de saúde e posteriormente apresentado na Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.