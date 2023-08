Homem é preso após jogar ácido em mulher em Salvador

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio depois de jogar ácido em uma mulher. O crime foi cometido na tarde de sexta-feira, 11, no bairro de São Caetano, em Salvador. O mando seria do ex-companheiro da vítima, que está internada no Hospital Geral do Estado (HGE).

A mulher estava chegando em seu local de trabalho quando foi surpreendida pelo autor do ataque. O homem se aproximou em uma moto e jogou o produto químico. Ela foi atingida no rosto e em outras partes do corpo, segundo informações de testemunhas que viram a ação.

Ainda não há informações sobre o atual estado de saúde da mulher. A Polícia Civil já tem os nomes dos suspeitos e passa a investigar as circunstâncias da tentativa de feminicídio na capital baiana. O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).