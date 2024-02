Homem é preso suspeito de tráfico de drogas na Barra | A TARDE

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas nesta terça-feira, 23, na Avenida Princesa Isabel, localizada no bairro da Barra, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, o suspeito atuava na região.



O homem foi flagrado na própria casa com porções de cocaína, duas balanças, material de embalagem para entorpecentes, cadernos de anotações da contabilidade do tráfico e 11 celulares, adquiridos como pagamento de dívidas de drogas.

De acordo com a polícia, o suspeito foi submetido ao exame de corpo de delito e permanece à disposição do Poder Judiciário, aguardando pela audiência de custódia. O material apreendido seguiu para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A operação integra o conjunto de ações da Polícia Civil para o período pré-carnaval, com o objetivo de coibir o tráfico no entorno dos circuitos da folia.