Homem é sequestrado e moto fica abandonada no Caminho das Árvores

Um homem que ainda não teve a identidade revelada, foi sequestrado no início da tarde desta quarta-feira, 24, na Rua Professor Milton Cayres de Brito, no bairro Caminho das Árvores, em Salvador.

De acordo com informações de testemunhas que passavam pelo local no momento do crime, quatro homens armados a bordo de um veículo prata, modelo polo, desceram, abordaram a vítima que estava em uma moto de marca Mercedez e a colocaram dentro do carro. A moto ficou abandonada, com a chave no quadro, no meio da via.

A 33ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), foi acionada, mas não enviou nota com mais detalhes, até o momento.