Homem fica ferido após cair em canal de esgoto em Salvador

Um homem de 45 anos caiu em um canal de esgoto, na manhã desta quarta-feira, 26, enquanto praticava atividade física. Ele se desequilibrou durante a corrida e escorregou dentro do local, machucando o pé esquerdo.

Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o homem foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo informações, o estado de saúde dele é estável.

O local onde o homem caiu está em um trecho de obras do Bus Rapid Transit (BRT). Em nota divulgada para a imprensa, a Superintendência de Obras Públicas (Sucop) afirmou que as obras do BRT na região do Rio Vermelho estão devidamente sinalizadas e isoladas com tela de proteção.

Ainda de acordo com a nota, a empresa responsável pelas obras no local já tomou providências imediatas para a realização do atendimento para a vítima.