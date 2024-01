Homem foragido é preso suspeito de tráfico de drogas em Itapuça | A TARDE

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas na região do Alto do Dendê, no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, ele estava foragido do município de Eunápolis, no sul do estado.

A prisão aconteceu na terça-feira, 26. O homem foi autuado em flagrante, fez exame de corpo e delito e foi recambiado para o município de Eunápolis, onde ficará a disposição da Justiça.

A droga apreendida foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para perícia.