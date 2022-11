Homem invade casa, morde adolescente e faz refém em Salvador

Um homem de 20 anos invadiu uma casa no bairro de São Marcos e ameaçou um adolescente com faca, nesta terça-feira, 8, em Salvador. Segundo informações, ele teria surtado e mordido a vítima em várias partes do corpo. Quando percebeu a presença da Guarda Municipal no local, o suspeito manteve o adolescente de refém.

A mãe do suspeito afirmou em entrevista para a imprensa que o homem é usuário de drogas e que acredita que a atitude foi tomada por conta de um surto. Ela contou também que antes do crime, o filho estava correndo pela rua sem roupa.

O adolescente foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foram feitos os primeiros socorros. O suspeito e a vítima prestaram depoimento na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança a Criança e o Adolescente(DERCCA).