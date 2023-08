Homem invade posto de saúde em Salvador e atira em ex-companheira

Um mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio por disparo de arma de fogo dentro da Unidade Básica de Saúde Vila Matos, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 25.

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, o homem que efetuou os disparos era ex-companheiro da vítima e está foragido. Um outro homem que estava na unidade de saúde também foi atingido pelo mesmo disparo, mas não tinha nenhuma relação com os envolvidos.

De acordo com apurações do Portal A TARDE, o suspeito invadiu a área externa do posto de saúde, onde populares estavam em uma fila. Ele teria sacado uma arma e disparou contra a mulher, atingindo o pescoço dela e o outro rapaz. Eles foram socorridos e estão fora de risco de morte.

"A mulher estava aqui aguardando atendimento e o ex-companheiro dela chegou, sacou o revólver e fez um disparo que atingiu o pescoço dela e outra pessoa. Graças a Deus atingiu eles de raspão. Foi um caso de tentativa de feminicídio. O funcionamento da Unidade está suspenso pelo resto do dia", disse o diretor do Sindseps, Bruno Carinhanha, ao Portal A TARDE.



Equipes da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estão no local e realizam diligências na região para encontrar o homem.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as vítimas receberam os primeiros atendimentos pela equipe de saúde da unidade até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que prontamente adotou as medidas necessárias e as encaminhou para o hospital.

"A pasta lamenta profundamente o ocorrido e informa que prestou todo acolhimento aos profissionais, sendo encaminhados inclusive para atendimento psicológico", diz trecho.