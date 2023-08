Homem morre e outro fica ferido em ação da PM no Pau Miúdo

Um suspeito de integrar uma facção criminosa morreu e outro ficou ferido durante uma ação da Polícia Militar na região do bairro de Pau Miúdo, em Salvador. O caso aconteceu no domingo, 23, na localidade conhecida como Guabiraba.

De acordo com informações da Polícia Militar, as guarnições realizavam o patrulhamento na localidade quando se depararam com um grupo de homens que, diante da presença dos PMs, efetuaram disparos de armas de fogo. Houve o revide e, após a troca de tiros, dois indivíduos foram encontrados feridos, sendo imediatamente socorridos para o Hospital Ernesto Simões.

Conforme a Polícia Civil, um dos suspeitos não resistiu. Já o outro foi atendido, e em seguida autuado em flagrante por resistência, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na ação foram aprendidos uma pistola com numeração raspada, um carregador e munições de calibre 9mm, além de 198 porções de maconha embaladas para comercialização.

O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).