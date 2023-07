Homem morto em assalto a posto foi flagrado roubando mercadinho

Um dos homens que aparece em imagens de circuito de segurança assaltando um mercadinho no bairro de Castelo Branco, em Salvador, [veja vídeo] morreu pouco depois durante outra tentativa de roubo. Desta vez, o crime foi cometido em um Posto de Combustível em Valéria. O caso aconteceu no último sábado, 15.

Segundo testemunhas relataram à Polícia Civil, o suspeito tentou assaltar o posto de combustível quando um homem, que estava no local no momento da ação, viu a cena e reagiu ao assalto. Ele atirou e matou o criminoso. Policiais militares da ainda socorreram ele para o Hospital do Subúrbio, mas ele não resistiu.

A Polícia Civil informou que o atirador e o suspeitos ainda não foram identificados. O crime deve ser investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

null Cidadão Repórter