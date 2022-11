Homem que agrediu jovem em academia no Costa Azul presta depoimento

O homem que aparece em um vídeo desferindo socos em um jovem de 18 anos, em uma academia em Salvador, já prestou depoimento à Polícia Civil. O caso aconteceu no dia 6 de outubro, no bairro do Costa Azul. A vítima teve a mandíbula fraturada.

De acordo com as infrmações, ao lado de um advogado, o suspeito, que não teve seu nome revelado, se apresentou nesta segunda-feira, 31, na 9ª Delegacia Territorial (DT) do bairro da Boca do Rio. Ele foi ouvido sobre o caso e liberado logo em seguida. Não há detalhes sobre o depoimento do acusado.

Ainda conforme a Polícia Civil, oitivas de testemunhas estão sendo realizadas e o resultado pericial está sendo aguardado.

A vítima já fez exames de lesões no Instituto Médico Legal (IML) e o laudo complementará as investigações.



Caso

A agressão aconteceu após a vítima recusar revezar um equipamento com o homem. Toda a cena foi registrada por câmeras de segurança [veja o vídeo].

As imagens mostram o agressor e um amigo próximos à vítima. O amigo em questão mexe no peso dos aparelhos em provocação à vítima, que levanta e inicia uma discussão. Após isso, o acusado desfere dois socos no jovem.