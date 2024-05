Homem que trabalhava com carreto é morto a facadas na porta de casa | A TARDE

Um homem morreu após ter sido esfaqueado na porta de casa, no bairro de Cajazeiras, em Salvador. O crime ocorreu no domingo, 21, e nenhum suspeito foi preso, até o momento.

De acordo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Antônio Daniel Brito Filho, de 46 anos, que trabalhava com serviço de fretes e carreto. Ele foi socorrido para o Hospital Eládio Lassére, mas não resistiu aos ferimentos. O homem deixou duas filhas de 15 e 17 anos.

Segundo testemunhas, Antônio Daniel consertava o pneu de um carro, quando o suspeito chegou e o chamou para uma conversa. O homem então desferiu golpes de faca no peito e nas costas da vítima. Antônio Daniel passou por cirurgia, porém, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

Conforme informações preliminares, o suspeito do crime é ex-marido da atual namorada da vítima. No entanto, as informações não foram confirmadas pela Polícia Civil, que disse que autoria e motivação do ataque são investigadas pela 2° Delegacia de Homicídios.