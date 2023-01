< Homens armados roubam motocicleta em Posto na RMS | A TARDE

Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança de um posto de combustível roubando uma motocicleta. O caso aconteceu na noite de terça-feira, 17, no município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

Nas imagens, os suspeitos aparecem chegando no local em um veículo, fortemente armados, abordando a vítima. Um dos homens apontou a arma mais de uma vez para o rosto do rapaz, mas não atirou. Após subtrair a motocicleta, um deles montou nela e fugiu. O outro ainda voltou para pegar o capacete na mão da vítima antes de entrar no carro.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas investiga o roubo de uma motocicleta, modelo Yamaha, placa OVA4A56, ocorrida na terça-feira, 17, na Rua Juracy Magalhães, naquele município".

A corporação ainda disse que as imagens já estão sendo analisadas para identificação dos autores.

