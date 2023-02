Homens armados trocam tiros, invadem casas e batem em moradores

Por volta das 5h40, deste domingo, 5, de acordo com a Polícia Militar, um tiroteio assustou moradores no bairro da localidade Vila Verde, no bairro Mussurunga. Não há informações de feridos.

Ainda segundo a PM, testemunhas da ação disseram que além dos tiroteios, homens armados promoveram invasões a residências e agressões contra moradores.

Segundo a PM, em nota, assim que a corporação soube da troca de tiros, agentes da 49ª CIPM com apoio da CIPT/ Rondesp Atlântico e Coppa foram acionados e se dirigiram ao local dos disparos.

Os policiais fizeram buscas na região, mas não conseguiram localizar nenhum dos suspeitos. As vítimas das agressões receberam a orientação de comparecerem à delegacia para registro da ocorrência.

null Reprodução | Redes Sociais