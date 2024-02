Homens são atropelados em Itapuã na madrugada deste sábado | A TARDE

Dois homens foram atropelados na madrugada deste sábado, 20, em um trecho entre as avenidas Octávio Mangabeira e Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo informações, eles eram funcionários de um estabelecimento em Stella Maris e estavam voltando do trabalho no momento do atropelamento.

Em contato com a Polícia Militar, foi informado ao Portal A TARDE que as vítimas foram socorridas por viaturas do Salvar e encaminhadas para unidades de saúde. Não há detalhes sobre o estado dos homens.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), mas até o momento da publicação desta reportagem não recebeu resposta.

As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.