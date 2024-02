Homens são presos suspeitos de roubar loja em Stella Maris | A TARDE

Dois homens suspeitos de roubar uma loja de eletrônicos no bairro de Stella Maris, em Salvador, foram presos na manhã desta quinta-feira, 25, mais de dois meses depois do crime.

Na ocasião, que aconteceu no dia 7 de novembro, dois homens armados entraram no estabelecimento, roubando itens da loja e de clientes.

As equipes localizaram o primeiro suspeito dentro de casa, na rua 07 de Setembro, localizada na Fazenda Grande do Retiro. Ele já tinha passagens por roubo e tráfico de drogas e usava uma tornozeleira eletrônica.

O homem também é investigado pelo roubo de um veículo cargueiro no bairro de Doron, no dia 6 de novembro de 2023. O segundo suspeito também foi preso em casa, no bairro de São Caetano. Assim como o comparsa, ele tinha mandado em aberto por tráfico de drogas.

Após a prisão, a dupla passou por exame de lesões corporais e está à disposição da Justiça.