Hospital Aristides Maltez suspende serviços após incêndio

Um incêndio atingiu o ambulatório do Hospital Aristides Maltez (HAM), no bairro de Brotas, em Salvador. A ocorrência aconteceu na noite da última sexta-feira, 4. O sistema de alarme foi acionado por volta das 22h e as chamas foram controladas rapidamente pela brigada.

A assessoria do hospital afirmou que as chamas atingiram dois ambulatórios, o de urologia e o de coloproctologia. Após o incêndio, o serviço de marcação de triagem e matrícula de novos pacientes foram suspensos para estas especialidades. A medida segue até a próxima sexta-feira, 11.

O hospital publicou que os atendimentos agendados serão mantidos, exceto para exames de cistoscopia. A programação do mutirão de atendimentos da Campanha Novembro Azul, voltada à detecção de câncer de próstata, testículo e pênis, está mantida para o próximo sábado, 12.

A marcação para o mutirão será aberta nesta segunda-feira, 7, e segue até o dia 11 de novembro. O horário de atendimento é das 7h às 16h, pelo telefone (71) 3357-8531.