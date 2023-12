Hotel de Salvador é evacuado após incêndio em um dos quartos | A TARDE

Um hotel localizado no bairro da Pituba, em Salvador, foi evacuado no início da manhã deste domingo, 3, após um dos quartos ter sido atingido por um incêndio.

Segundo informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal), as chamas começaram em um dos quartos no primeiro andar do estabelecimento. O fogo não atingiu outros espaços, contudo, corredores foram tomados por uma fumaça densa.

A gerência do hotel disse que o fogo começou no aparelho de ar condicionado do cômodo, onde estavam um casal e uma criança. A mulher viu as chamas saiu correndo com a família. pesar dessa informação, uma perícia será realizada para determinar o que provocou o incêndio.

Equipes do Corpo de Bombeiros combateram as chamas e os hóspedes foram retirados dos quartos às pressas. No momento do ocorrido, cerca de 170 pessoas estavam no local.

Algumas inalaram fumaça e foram atendidas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Salvar. Um homem precisou ser levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porém, já teve alta.

A vistoria preliminar feita pela Codesal indica que esquadrias e parte da cobertura de gesso foram prejudicadas pelo calor, mas não houve danos estruturais. Os pavimentos já foram liberados para os hóspedes, exceto o primeiro, que está interditado para limpeza e outras providências.