Idoso em estado de embriaguez cai na Estação do Retiro e gera tumulto

Um princípio de tumulto foi registrado na noite desta sexta-feira, 8, na Estação do Retiro, que fica localizada na Linha 1 do metrô de Salvador. Informações preliminares apontavam que um indivíduo estaria bêbado e caiu dentro do vagão. Passageiros que estavam no local chegaram a pensar que se tratava de um assalto.

Ao Portal A TARDE, a concessionária CCR Metrô Bahia, responsável pela administração do serviço, comunicou através de nota que a situação foi registrada por volta das 20h50. Na ocasião, os agentes de segurança foram acionados para retirar um indivíduo que apresentava "estado de comportamento inadequado".

O indivíduo possuía uma idade avançada e, ao cair no chão, populares teriam se aproximado para tentar ajudá-lo. Testemunhas disseram ainda que algumas pessoas chegaram a pensar que a situação poderia se tratar de um assalto.

Por fim, a concessionária afirmou que não foi necessário realizar atendimentos de primeiros socorros. A identidade do idoso e a idade também não foram informados.

A situação provocou impacto de cerca de 2 minutos e 20 na circulação de trens na Linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.