Incêndio atinge galpão com materiais recicláveis em Águas Claras | A TARDE

Um incêndio atingiu um terreno que guardava materiais recicláveis na tarde deste sábado, 13, no bairro de Águas Claras, em Salvador. O foco começou por volta das 13h, e além de produtos do galpão, também atingiu parte da vegetação do local e pneus abandonados. A causa do incêndio não foi divulgada e não houve feridos.

O primeiro veículo do Corpo de Bombeiros chegou às 13h40 ao local e rapidamente controlou o fogo, mas foi necessário chamar apoio, já que os 5 mil litros do primeiro carro não foram suficientes para apagar todos os focos.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o soldado Brito Neto, do Corpo de Bombeiros, deu detalhes do combate ao incêndio e explicou as dificuldades encontradas para controlar o fogo.

“Quando a gente chegou ao local, a gente observou a queima em plásticos e pneus, evoluindo para a parte da vegetação. Aí a gente realizou o combate diretamente ao foco, nas chamas que estavam perto das residências, resguardando o patrimônio da população, e estamos agora na parte de rescaldo e observação para ver se esse incêndio vai evoluir”, contou o soldado.

“Estamos aguardando aqui o apoio da ATB (auto tanque bomba, veículo que funciona como um ‘carro-pipa’ para abastecer o veículo que está em combate), que vai nos abastecer. A gente está só com dois pontos de água, mas a fase agora é de monitoramento. Quando chegar a ATB a gente vai realizar mais um combate”, complementou o militar.

De acordo com vizinhos do local, o incêndio teria começado na parte externa do terreno, com indivíduos queimando cobre. A reportagem do Portal A TARDE também conversou com a filha do dono da propriedade, mas ela optou por não dar entrevista.

Veja mais imagens:

Causa do incêndio não foi divulgada | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE