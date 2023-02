Incêndio de grandes proporções atinge Escola Pan Americana em Salvador

A Escola Pan Americana da Bahia foi atingida na noite desta terça-feira, 21, por um incêndio de grandes proporções. A unidade de ensino fica localizada no bairro de Patamares, em Salvador.

Imagens das chamas foram compartilhadas por diversos perfis nas redes sociais. Até o momento, ainda não há informações sobre o que poderia ter ocasionado o incêndio e nem registro de vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros já se encontram no local e tentam conter o fogo. O Portal A TARDE tentou contato com o grupamento, mas, até o momento, ainda não obteve retorno.