Influencer revela que PM baleado no Trobogy era seu segurança

O influencer Lucas AK usou as redes sociais para revelar queo policial militar Diego Santana, baleado na última terça-feira, 25,no bairro do Trobogy, era segurança dele e estaria em serviço quando foi alvejado. Além disso, o empresário deu a entender de que o ataque seria direcionado a ele e não ao PM atingido.

“Tentaram roubar meu carro e meu segurança tentou reagir. Ele estava mexendo no celular e na hora que os caras bateram a arma no vidro ele se assustou, tentou sacar [sua arma] e os caras atiraram. Ele foi atingido no braço e começou a perder muito sangue. A galera da lanchonete da pracinha que tem lá ajudou pra caralho e graças a Deus está todo mundo bem, eu estou bem. Ele saiu da UTI e está na área da enfermaria”, contou.

Na postagem seguinte, com uma imagem de uma TV, o influencer escreveu na legenda, “eu nem assisto televisão, mas vocês podem ver supostamente quem era o alvo da situação, afinal só quem tem esse carro no Nordeste sou eu”. O veículo em questão era uma Mercedes, na cor amarela.

O PM foi socorrido por um vizinho para o Hospital Roberto Santos, onde recebeu atendimento médico, não correndo risco de morte. A Polícia Civil investiga o caso.