Instituições assinam acordo para ações de sustentabilidade no mar | A TARDE

Um convênio inédito de cooperação entre a Fundação Aleixo Belov (FAB), o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP) e a Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi assinado, na noite desta quarta-feira, 4, em uma solenidade realizada na Associação Comercial da Bahia (ACB), no bairro do Comércio, em Salvador, que é considerada a Capital da Amazônia Azul.

O acordo celebra a cooperação, o diálogo e a troca de conhecimentos, promoção e monitoramento de atividades de pesquisa, formação e informações científicas conduzidas em parceria entre as três instituições, visando ações de sustentabilidade relacionadas aos oceanos e mares e aos seus ecossistemas adjacentes.

O velejador Aleixo Belov, que é presidente da FAB – mantenedora do Museu do Mar – destaca que o convênio irá potencializar ainda mais o compromisso com a preservação da natureza, especialmente dos mares. “Temos a missão de contribuir com a sociedade e com a conservação ambiental. Por isso, essa parceria é um importante passo nesta direção, uma vez que favorecerá o desenvolvimento de pesquisas e a geração de conhecimento sobre os oceanos e mares, principalmente para as novas gerações”, pontua.

O diretor do IOUSP enfatiza que o convênio entre as instituições “será muito importante para atingirmos um objetivo comum, que é o conhecimento e a exploração sustentável dos oceanos. A Bahia é um estado com vocação para o mar e a FAB está tratando de um assunto fundamental, que é focar na organização do espaço marítimo e na segurança jurídica para aqueles que vivem, de uma maneira ou de outra, do mar”.

Sumida ainda informa que “o IOUSP ajudará a fundação com seu conhecimento científico de quase oito décadas estudando o oceano. Pretendemos avançar em outras pautas associadas à capacidade de pesquisa das instituições brasileiras. Como diretor do IOUSP, sinto-me honrado de firmar essa parceria”.

O reitor em exercício da Universidade Federal da Bahia, Penildon Silva Filho, pontua que “é com imensa alegria que a Ufba participa deste convênio capitaneado pelo grande navegador baiano – nascido na Ucrânia – Aleixo Belov. A sua história de vida exalta o amor ao mar e à preservação da vida marinha”.

O coordenador da Ecomar-ACB, Eduardo Athayde, também salienta que “a Bahia movimenta uma economia de R$ 80 bilhões por ano na economia do mar. E a parceria entre a Fundação Aleixo Belov, o IO-USP e a Ufba garante aporte de conhecimentos para abastecer o crescimento acelerado deste setor, garantindo a sustentabilidade na área”.