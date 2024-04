Integrante de grupo envolvido em morte de policial é morto na Valéria | A TARDE

Guarnições da Rondesp BTS foram recebidas a tiros na localidade da Lagoa da Paixão, no bairro de Valéria, em Salvador. O confronto ocorreu após os policiais tentarem cumprir um mandado em aberto contra um homem que seria integrante do grupo criminoso responsável pela morte do policial Vagner Nunes Costa, assassinado a tiros na noite de terça-feira, 19, após deixar uma partida de futebol no bairro de Periperi, em Salvador.

Segundo boletim de ocorrência, que o Portal A TARDE teve acesso, três homens armados efetuaram disparos contra as guarnições da Rondesp na localidade, dando início a um tiroteio. Ao cessar os disparos, um homem caído ao solo foi socorrido ao Hospital do Subúrbio onde foi constatado o óbito.

Investigação

A Polícia Civil já identificou a motocicleta usada na ação que resultou na morte do policial militar Vagner Nunes Costa. Imagens de câmeras de segurança ajudaram na identificação do veículo. Ainda não se sabe se o PM foi alvo de latrocínio (roubo seguido de morte) ou se foi uma emboscada.