Integrantes do 5 a Seco e Dani Black se apresentam em Salvador

A 3ª edição da Quinta Massa traz mais um encontro a Salvador, com o duo Pedros formado pelos integrantes do 5 a Seco, Pedro Altério e Pedro Viáfora, junto com Dani Black.

A apresentação vai acontecer no dia 4 de agosto, às 20h, no Teatro Jorge Amado. Os ingressos estão à venda na Sympla e na bilheteria do teatro.

A noite terá voz, violão, e a sensação de assistir a bandas inteiras com a voz marcante, carisma e a performance do guitarrista Dani Black; e a cumplicidade de uma parceria de anos ali diante do público e deles mesmos, com os Pedros se apresentando um de frente para o outro, como se estivessem em pleno processo criativo, dentro de casa.