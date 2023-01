Ivete e Russo convocam estudantes para a matrícula do ensino estadual

Os artistas baianos Ivete Sangalo e Russo Passapusso, vocalista da Banda BaianaSystem, se engajaram na mobilização pela matrícula de estudantes na rede estadual de ensino, que começou nesta segunda-feira,16, e segue até o dia 24 de janeiro.

Em vídeos publicados nas redes sociais da Secretaria da Educação do Estado, os cantores reforçam a importância da ação no combate à evasão escolar, garantindo que nenhum estudante fique fora da escola. Ivete ressalta que "tem vaga garantida para todo mundo e todo o processo pode ser realizado pela internet".

Russo Passapusso também chamou a atenção para a importância da educação e para que todos se envolvam neste processo da matrícula.

A matrícula é on-line, com exceção desta terça-feira, 17, quando será presencial, e destinada à transferência de escola para o estudante que concluiu o ano letivo em 2022 na rede estadual de ensino e pretende se transferir para outra unidade escolar da própria rede, seja porque deseja ou pela limitação do colégio onde estudou, caso este não ofereça a série seguinte. Neste caso, a transferência presencial deve ser feita, preferencialmente, na escola em que o estudante estava matriculado.

Veja o vídeo:

Confira o cronograma da matrícula:

18 e 19 de janeiro – Concluintes do 5º ano ou 9º ano do Ensino Fundamental que vierem da rede municipal de ensino. Os estudantes que concluíram o 9º ano poderão optar por algum curso técnico de nível médio.

20 de janeiro - Estudante de qualquer ano ou série do Ensino Fundamental, sem distinção da rede de ensino de origem.

23 e 24 de janeiro - Qualquer série ou modalidade do Ensino Médio e suas modalidades (Educação Profissional e EJA)

O estudante que não tem acesso à internet poderá fazer a matrícula diretamente na escola, mesmo que não seja a que deseja estudar.

Para realizar a matrícula é necessário acessar o Portal da Educação e seguir as orientações do próprio sistema. Ao clicar no ícone solicite sua matrícula, deverá ser informado o número do CPF e data de nascimento do estudante; a escola que deseja estudar e a série que cursará. Em seguida serão solicitadas informações complementares, como dados do responsável e de contato. Feito isto, será disponibilizado um comprovante de solicitação.

A confirmação da matrícula acontecerá mediante a entrega da documentação exigida, dentro do prazo estabelecido no comprovante de matrícula, na unidade escolar em que o estudante foi matriculado.

Para as pessoas interessadas, no dia da matrícula é necessário levar a via original do histórico escolar; vias originais e cópias legíveis da carteira de identidade (RG) ou Certidão de Registro Civil, do Cadastro de Pessoal Física (CPF), comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet, contrato de aluguel, IPTU, cartão de crédito ou TV por assinatura) e da carteira de vacinação devidamente atualizada; cópia legível do RG e do CPF da própria mãe do estudante e ou do responsável legal.