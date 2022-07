Jerônimo reforça parceria com a Osid e promete investimentos na região

O pré-candidato ao governado do estado, Jerônimo Rodrigues (PT), garantiu que sua gestão reforçará a parceria e os investimentos que o governador Rui Costa firmou nos últimos anos com as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

“Se depender do nosso governo, a organização, abençoada por nossa Santa Dulce, ampliará o atendimento às pessoas, os mais pobres, os que mais precisam”, ressaltou.

No encontro, no Largo da Madragoa, no bairro da Ribeira, Jerônimo falou sobre a importância e incentivo ao turismo religioso na região, ressaltando a fé do baiano em Santa Dulce e no Senhor do Bonfim.

"A nossa fé e nossas tradições religiosas são patrimônios que precisam ser valorizados e fortalecidos", defendeu.

Mobilidade e Infraestrutura

O pré-postulante ao Governo da Bahia também afirmou que pretende ampliar os investimentos na mobilidade urbana da região e trabalhar para combater os alagamentos.

“O governador Rui Costa vai colocar em funcionamento o VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos) e nós vamos expandir o sistema conforme está planejado. (...) Iremos também incluir no nosso Programa de Governo a garantia das condições devidas de moradia para afastar definitivamente os alagamentos que perturbam a vida da Cidade Baixa”, anunciou.

Nesta sexta-feira, 15, Jerônimo Rodrigues, seu pré-candidato a vice, Geraldo Júnior (MDB), além do pré-candidato a senador, Otto Alencar (PSD) e do governador Rui Costa, realizam a plenária do Programa de Governo Participativo do Médio Rio de Contas, na cidade de Jequié.