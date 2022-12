Jiboia de dois metros é resgatada em condomínio no Stiep

Uma jiboia de aproximadamente dois metros foi resgatada nesta quarta-feira, 28, no bairro do Stiep, em ação do Grupo Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal de Salvador (GEPA/GCMS).

A cobra estava numa árvore localizada dentro de um condomínio da capital baiana. O animal foi encaminhado ao Cetas IBAMA para passar por triagem antes de ser devolvido ao habitat natural.

Conforme o supervisor do Gepa, Robson Pires, qualquer solicitação para resgate de animais silvestres deve ser feita por meio da Central de Operações da GCM, que atende pelo número de telefone 71 3202-5312.

Confira o vídeo do resgate:

Cobra de 2 metros é resgatada no bairro do Stiep, em Salvador Divulgação