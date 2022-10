Jovem é agredido em academia de Salvador após recusar revezamento

Um jovem de 18 anos teve a mandíbula fraturada após ser agredido com socos por um homem em uma academia de ginástica no bairro do Costa Azul, em Salvador. O caso aconteceu no dia 5 de outubro e o homem deve prestar depoimento nesta sexta-feira, 28.

A agressão aconteceu após a vítima recusar revezar um equipamento com o homem. Toda a cena foi registrada por câmeras de segurança.

As imagens mostram o agressor e um amigo próximos à vítima. O amigo em questão mexe no peso dos aparelhos em provocação à vítima, que levanta e inicia uma discussão.

O vídeo mostra que o agressor desfere dois socos no rosto da vítima, que cai no chão. Em entrevista à Tv Bahia, que divulgou o vídeo, a vítima afirma que o agressor e o amigo o intimidaram agressivamente pelo revezamento.

"Aí eu respondi: 'poxa, hoje eu não estou muito a fim, não estou muito legal', mas ele não aceitou a minha resposta e já começou a discutir comigo. Perguntou se eu era o dono da academia, começou a me xingar".

O agressor foi expulso da academia, que informou que ele não será aceito em nenhuma outra unidade. Ele foi denunciado por crime de lesão corporal grave e delito de ameaça e será investigado.

Confira o vídeo registrado por câmeras de segurança.

null Reprodução | Tv Bahia