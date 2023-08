Jovem é morto com mais de 100 tiros no bairro de Tancredo Neves

Um homem foi morto com mais de 100 tiros no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. O caso aconteceu no domingo, 20, na Travessa Orlando Sales.

Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima ainda não foi identificada, e a Autoria, motivação e circunstâncias do crime são apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Relatos dão conta de que o jovem teria feito um sinal de uma facção rival da que tem atuação na localidade, por isso, ele foi morto. A informação não foi confirmada pela polícia.