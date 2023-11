Jovens são presos por tráfico de drogas no Engenho Velho de Brotas | A TARDE

Dois jovens, de 19 e 25 anos, foram presos na tarde desta quinta-feira, 25, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, por suspeita de tráfico de drogas.

Segundo a polícia, investigadores da Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) cumpriam diligências quando localizaram os dois homens, que tentaram fugir ao avistá-los. Na abordagem, foram identificadas 100 porções de crack nos bolsos da bermuda de um deles e 45 pinos de cocaína nos do outro.

De acordo com a investigação, a dupla faz parte do grupo criminoso liderado por um homem preso na semana passada, na Operação Noise, do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).

Eles foram apresentados na Central de Flagrantes e submetidos aos exames de lesões corporais de praxe.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) ressalta que, informações sobre a prática de tráfico de drogas e de outros crimes podem ser enviadas à Polícia Civil por intermédio do telefone 181, do Disque Denúncia da SSP. O sigilo é garantido, afirma o órgão.