Justiça determina internação de homem acusado de matar irmã a facadas | A TARDE

A prisão preventiva de Luiz Claudio da Conceição Nascimento foi convertida em internação. Ele está preso como principal acusado de matar a irmã, Iane Vitória da Conceição, em setembro de 2019, na Rua do Dique Pequeno, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador.

À época do fato, familiares informaram que Luiz Claudio premeditou a morte da irmã após a jovem restringir o uso do cartão da mãe, que recebe um benefício devido a problemas psicológicos. Parentes afirmaram que o agressor gastava o dinheiro, mas que a vítima tentava impedir que o benefício fosse gasto, inclusive para a compra de drogas.

A defesa de Luiz Claudio entrou com o pedido de habeas corpus com a justificativa de que ele foi diagnosticado com uma condição psiquiátrica e solicitou ainda a concessão de medidas diferentes como a internação provisória, alegando perturbação da saúde mental do paciente.