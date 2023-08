Laboratório de cocaína é desmontado e polícia apreende 35 kg de drogas

Um laboratório usado para refinar e prensar entorpecentes foi desmontado pela polícia no final da tarde de sexta-feira, 11, no bairro de Pernambués, em Salvador. Uma dupla foi presa na ação.

Segundo a polícia, equipes da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pernambués) passaram pela rua da Flores e encontraram o imóvel. Dois homens armados com um revólver calibre 38 e uma espada do tipo samurai, responsáveis pela "segurança" do local, acabaram presos.

Na casa, os policiais apreenderam 25 kg de maconha, 10 kg de cocaína, duas prensas, quatro mil pinos para embalar cocaína, duas balanças, munições, rádio comunicador e 650 reais. Os materiais e a dupla foram apresentados na Central de Flagrantes.

Este foi o 11° laboratório para refino de entorpecentes desmontado pela polícia em cerca de sete meses, informou a polícia