Laje desaba no bairro da Graça e duas pessoas ficam soterradas | A TARDE

Parte de uma laje que estava sendo demolida no bairro da Graça, em Salvador, desabou na tarde desta quarta-feira, 31, deixando dois operários que trabalhavam soterrados. O acidente aconteceu próximo a unidade da cafeteria Solange Café, situada na rua Humberto de Campos.

Corpo de Bombeiros foi ao local e conseguiu resgatar as vítimas, que foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para unidades de saúde.

"Bombeiros militares do 3º BBM, em Salvador, resgataram duas vítimas que ficaram soterradas nos escombros de um desabamento. A ocorrência aconteceu na Rua Humberto Campos, no bairro Graça, em Salvador. Após o resgate, as duas vítimas foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para unidades de saúde", disse em nota.

Dois operários que trabalhavam no local foram soterrados | Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

A Defesa Civil de Salvador também esteve no local e informou que a equipe plantonista da Codesal isolou a área e solicitou avaliação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Devido à ocorrência, a via foi parcialmente interditada.,