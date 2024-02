Lavagem de Itapuã abre com alvorada e Bando Anunciador | A TARDE

A tradicional e esperada Festa da Lavagem de Itapuã, um dos mais emblemáticos eventos culturais de Salvador, acontece hoje, celebrando seu 119º aniversário. O evento, que reúne cerca de 250 baianas e 26 entidades culturais, é realizado mais uma vez na orla dos bairros de Piatã e Itapuã.

As estruturas para a Lavagem de Itapuã estão preparadas para receber os participantes da festa. Todos os detalhes foram organizados para garantir uma celebração fluida e memorável. O Polvo e a Baleia, representações tradicionais da Lavagem, também estão a postos para participar do cortejo festivo.

Além disso, serão mobilizados 566 policiais e bombeiros para garantir a segurança do evento, complementados por um sistema de vigilância composto por 44 câmeras, incluindo quatro equipadas com tecnologia de reconhecimento facial. Plataformas de observação elevada já estão posicionadas em locais estratégicos da festa.

Para quem mora em Itapuã, o evento é uma manifestação da identidade do bairro. "É uma expressão autêntica de identidade e pertencimento", conta Ives Quaglia, um dos organizadores da festa deste ano, e artista plástico responsável pela criação do grande Polvo e da Baleia. “Desenvolvi essas alegorias para que pudesse potencializar essa festa, trazer esses elementos”, conta o artista.

A festa

No dia da Festa de Itapuã, o Bando Anunciador, com suas melodias vibrantes de violas, bandolins e maracas, dá início à celebração, acordando os moradores ao som da alvorada de fogos ao nascer do sol. Às 6h, tem início a lavagem das "Nativas", mulheres do bairro que realizam essa ação há cerca de 30 anos.

Por volta das 10h20, baianas, fiéis e moradores iniciam um cortejo do bairro de Piatã até Itapuã, culminando na lavagem da escadaria da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã.

Os preparativos para a Lavagem de Itapuã começaram meses antes do evento. A Comissão da Lavagem de Itapuã, responsável por organizar o evento, conta com a colaboração da comunidade.

Uma das principais tarefas da comissão é escolher as baianas que participarão do cortejo e pela programação cultural do evento. “Queremos que as baianas sintam dar um sentimento religioso, sagrado”, diz Ives. “Enquanto comissão organizadora a gente oferece transporte, oferece a quartinha com as flores, com perfume, as vassouras e um QG que é muito receptivo”.

A tradição de homenagear as pessoas que fizeram história em Itapuã na Lavagem é um jeito de ligar o passado ao presente. Isso deixa a festa mais importante, valoriza a cultura e a comunidade. Os dois homenageados deste ano da Festa de Itapuã são o professor Ricardo Monteiro, diretor do Colégio Lomanto Júnior, e Terêsa Conceição Santos, do grupo As Ganhadeiras de Itapuã.

Desde 2011, todo ano dois personagens significativos da região são homenageados na festa. “Já fizemos para várias personalidades aqui, e (...) Juca Chaves que é um morador que a gente chama ‘agregado', porque ele não era morador de Itapuã”, conta. De acordo com Ives, cada homenagem é escolhida com carinho, pra refletir não só o que cada pessoa fez, mas também como ela ajudou a enriquecer a cultura de Itapuã.

“Tudo é definido pela comissão, nós ouvimos as pessoas e também pedimos sugestões a outras”, conta o organizador.

Como fica o trânsito

Para a Festa de Itapuã, o estacionamento será proibido das 0h às 19h, na Rua Iemanjá (lado direito), em Piatã, e Rua Paulo Afonso Baqueiro, em Nova Brasília de Itapuã. No mesmo dia, das 19h às 22h, o estacionamento será proibido na Rua Aristides Milton, Praça Dorival Caymmi, Rua Genebaldo Figueiredo, Rua João do Peixe e Rua Arnaldo Francelino.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o trânsito terá sentido único de tráfego, das 6h às 19h, na Rua Iemanjá (trecho compreendido entre a Drogasil e o Condomínio Casa Blanca). No mesmo horário, haverá sentido duplo de tráfego na Avenida Octávio Mangabeira, sentido Pituba. O acesso aos residentes e/ou domiciliados na via interditada será liberado mediante comprovação de endereço.

O órgão sugere que quem vai de Itapuã para o Centro pode usar o Viaduto Mário Andreazza, a Avenida Luiz Viana (Paralela), a Avenida Orlando Gomes ou a Avenida Octávio Mangabeira. Já para o caminho oposto, deve seguir pela Avenida Octávio Mangabeira, fazer o retorno em frente ao Estacionamento Sol Park e depois pegar a Avenida Octávio Mangabeira, a Avenida Orlando Gomes, a Avenida Luiz Viana (Paralela) e a Avenida Dorival Caymmi.

Festa da Baleia

Em meio a isso tudo, acontece a Festa da Baleia, uma celebração marcante que integra o Circuito da Lavagem. Homenageando figuras como Wali Salomão, João Loureiro e Gilberto Gil, a festa ganhou destaque e reconhecimento, desde que foi criada em 1987 por João Loureiro e Wali Salomão.

A festa é inspirada na história de Itapuã, que já foi um cemitério de baleias. Por isso, incorpora uma baleia como elemento cênico, que sai do mar para participar do carnaval e volta para o oceano na Quarta-Feira de Cinzas. A primeira baleia foi desenhada por Rogério Duarte e construída por Isolino Passos. Ela é feita de madeira e tem cerca de 15 metros de comprimento.

*Com a supervisão do jornalismo Luiz Lasserre