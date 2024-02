Lavagem de Itapuã terá esquema especial de transporte | A TARDE

Uma operação especial foi montada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), para garantir o atendimento de transporte aos usuários durante a Lavagem de Itapuã, que acontece na quinta-feira, 1º. O tráfego de veículos será interditado, das 6h às 23h, entre Piatã e Itapuã, com isso, as linhas de ônibus que passam pelo trecho terão seu itinerário modificado até a abertura da via.

As linhas oriundas da Praia do Flamengo terão como opção de tráfego, sentido bairro – Centro, acessar o Viaduto Mário Andreazza, Avenida Luis Viana Filho (Paralela), Avenida Orlando Gomes e Avenida Octávio Mangabeira, de onde seguem o itinerário normal.

Já as linhas que circulam no sentido oposto, em direção ao bairro, devem acessar a Avenida Octávio Mangabeira, retornar em Piatã, Avenida Orlando Gomes, Avenida Paralela, Avenida Dorival Caymmi, retornar na Água Suja, Avenida Dorival Caymmi, Avenida Paralela e Avenida Mãe Stella, seguindo daí o itinerário regular.

As linhas provenientes do Aeroporto terão como opção de tráfego, sentido Centro, a Avenida São Cristóvão, Avenida Dorival Caymmi, retorno Água Suja, Avenida Dorival Caymmi, Avenida Paralela, Viaduto Orlando Gomes, Avenida Orlando Gomes, e Avenida Octávio Mangabeira, retomando então seu itinerário.

Já as linhas com destino ao Aeroporto que passam pelo trecho interditado, devem acessar a Avenida Octávio Mangabeira, retorno Piatã, Avenida Orlando Gomes, Avenida Dorival Caymmi, e retornar na Água Suja, seguindo, daí, o itinerário regular.

Além dos desvios de itinerário das linhas, também serão disponibilizados 12 veículos de frota reguladora na Estação Mussurunga, das 15h às 23h, que podem ser utilizados pela equipe de fiscalização sempre que for necessário.

Táxis e mototáxis – Os usuários que optarem por veículos particulares terão à disposição dois pontos de táxi e mototáxi implantados em locais estratégicos próximo à festa. Um deles estará localizado na Avenida Octávio Mangabeira, próximo ao acesso à Avenida Orlando Gomes, e o outro ficará próximo ao retorno da Avenida Dorival Caymmi com a Rua da Areia de Itapuã. Este ponto foi realocado para uma posição mais próxima à festa, permitindo acesso fácil aos usuários e saída mais rápida através do retorno.

Equipes da Semob estarão nas imediações para fiscalizar a operação.