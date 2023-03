Líder de facção com atuação em Valéria é encontrado

Ex-integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública, líder de uma organização criminosa com atuação no bairro de Valéria, Yure Carlson Santana Santos, o "ET" ou "Cabeca de Repolho", foi localizado no início da noite de sexta-feira, 3.

Fugitivo do sistema prisional e envolvido com tráfico de drogas, estupros e homicídios, o criminoso foi localizado por equipes da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), durante a operação "Valéria em Paz".

Os militares avistaram o criminoso e comparsas ostentando armas de fogo. Na tentativa de prisão, houve confronto e "ET" acabou ferido. Ele foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu. Uma pistola, carregador e munições foram apreendidos com o traficante. Os outros integrantes do bando conseguiram escapar.

"Em dois meses localizamos lideranças em Salvador, Feira de Santana e Jequié. Continuaremos aliando inteligência e repressão qualificada contra o crime organizado" enfatizou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.