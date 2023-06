Liderança do tráfico de Valéria morre durante confronto com PM

Um homem apontado como liderança do tráfico de drogas do bairro de Valéria morreu na noite de domingo, 4, durante troca de tiros com policiais militares da 31ª Companhia Independente da PM.

Segundo as informações da Polícia Militar, o fato aconteceu quando os agentes realizavam rondas na localidade conhecida como Bolachinha. Os militares visualizaram um grupo de homens armados que, ao notar a presença dos pms, efetuaram disparos de arma de fogo, sendo necessário o revide.

Ainda conforme a corporação, após os disparos, a guarnição encontrou o suspeito ferido caído ao solo. O homem foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele foram encontrados um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e três intactas, 10 munições de 9 mm, um carregador de 9 mm, 80 pedras de crack, 36 pinos de cocaína, 30 trouxas de maconha, um aparelho celular, uma mochila preta, um chapéu camuflado e uma jaqueta camuflada.