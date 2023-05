Ligação entre BR-324 e Mata Escura deve ser concluída em dezembro

A nova ligação entre a BR-324 e o bairro da Mata Escura deve ser concluída em dezembro deste ano, de acordo com a Prefeitura de Salvador. A ligação terá mão dupla e vai auxiliar no deslocamento do fluxo de veículos que, hoje, compromete a Avenida Dom Avelar Brandão Vilela, principal via de acesso ao bairro, e que conta com trânsito intenso. A obra foi visitada nesta quarta-feira, 31, pelo prefeitoBruno Reis (União).

Com investimento de aproximadamente R$ 19 milhões, a intervenção envolve os serviços de pavimentação, drenagem, implantação de uma ponte e contenções de encostas. A nova ligação entre a rodovia federal e a Mata Escura tem como objetivo promover o ordenamento e a melhoria da mobilidade dos veículos e da circulação dos pedestres.

“Essa ligação Mata Escura - BR-324 era o maior sonho da comunidade de Mata Escura, que garante uma via de acesso direto, facilitando chegada e saída do bairro. As obras estão em plena execução, foram comprometidas no prazo por conta da chuva, mas nossa expectativa é inaugurar em dezembro, finalizadas as contenções que ainda restam. Com muito trabalho, ritmo e energia, muito em breve esse sonho vai sair do papel”, afirmou Bruno Reis.