Limpurb faz megaoperação de limpeza para o Festival Virada Salvador | A TARDE

Após os shows do Festival Virada Salvador 2024, equipes da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) vão atuar para garantir a higienização da Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio, local onde acontecem os shows. Com o obejtivo de assegurar que o espaço esteja sempre limpo e pronto para receber os milhares de baianos e turistas, a Limpurb montou uma megaoperação envolvendo 429 agentes de limpeza e 46 equipamentos. As ações começam nesta sexta-feira, 29, a partir das 7h, uma hora após o encerramento das apresentações dos artistas.

“Nossos profissionais estão preparados para contribuir com o maior Réveillon do Brasil, garantindo um ambiente limpo, antes, durante e após os festejos em toda cidade. Pedimos que a população colabore com o trabalho dos nossos agentes, descarte os resíduos de forma adequada e contribua com a limpeza da nossa cidade”, destacou o presidente da Limpurb, Omar Gordilho.

Limpeza em toda cidade

Além da limpeza diária do Festival, a Limpurb também realizará a “Operação Réveillon”, que pretende reforçar a higienização de toda a cidade no dia 1º de janeiro. Aproximadamente 1.697 funcionários e 112 equipamentos, incluindo maquinários para auxiliar no recolhimento de resíduos integram a ação no primeiro dia do ano.

Dentre os equipamentos estão caminhões compactadores, caçambas abertas e fechadas, caminhões e carretas pipa, tratores com cessadeira, motocoletoras e barcos. Para tanto, a operação deve iniciar a partir das 6h, após a saída da população dos locais de onde ocorrerão as festividades.

O quantitativo de agentes de equipamentos terá enfoque especial em seis áreas de atuação: Subúrbio e Cidade Baixa; Barra ao Jardim de Alah; Arena Daniela Mercury; Piatã a Itapuã; Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga e; Plataforma, Paripe, Periperi, Santo Antônio Além do Carmo, Pau da Lima e Ilhas.