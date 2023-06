Linhas de ônibus em Salvador sofrem alterações a partir deste sábado

A partir deste sábado,16 linhas de ônibus sofrerão alterações em Salvador e serão criadas três novas linhas. A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) informou que alterações visam agilizar o sistema de transporte público para encurtar o tempo de viagem e ampliar a integração. Para quem costuma ir para Itaigara e Pituba, deve ficar atento às mudanças. As alterações serão feitas também nos dias 17 e 24 deste mês.

Segundo a Semob, as alterações irão diminuir em 72% o tempo de espera nos pontos, além de aumentar em 71% o número de viagens por dia."Têm linhas que vem direto dos bairros, na maioria dos casos com direção a Pituba, Itaigara. Elas vão até o seu destino final e tem um tempo de viagem longo. Quando a gente reduz esse trecho até o Shopping da Bahia e do Hiper, e se integrado como BRT, os ônibus voltam mais rápido para os locais de origem”, afirma o titular da Semob, Fabrizzio Muller.

Para a estudante Raissa Menezes, 17 anos, isso pode complicar ainda mais a mobilidade da cidade. Ela pega Estação Pirajá, duas linhas do metrô e depois BRT até o Parque da Cidade. “Todos os dias pego seis, três ônibus para ir e para voltar. Para mim é um transtorno, porque integração tem que fazer toda hora e ainda esperar ônibus para ir ao metrô. Leva uma hora ou uma hora e vinte vindo de ônibus, mas levo uns 30 a 40 minutos com o BRT. O que complica é ter que esperar ônibus e fazer integração toda hora”.

As alterações acontecerão de forma escalonada. A segunda acontece no dia 17 e a terceira no dia 24. Três linhas novas serão adicionadas no dia 17: 1357 - Nova Brasília/Trobogy x Metrô Pituaçu, 1357-01-Nova Brasília x 29 de Março/ Metrô Tamburugy; e a 1365-Jardim Nova Esperança /Canabrava x Metrô Pituaçu.

Hoje, as linhas que sofrerão alterações são 0207-Massaranduba x Itaigara, que terá o nome alterado para 0214-Massaranduba x EstaçãoBRTHiper; 0218-Ribeira x Pituba, que se chamará 0217-Ribeira x Estação BRT Hiper. Outras linhas alteradas, hoje, são 2006-Metrô Retiro/Stª Mônica x Pituba, que será 2007-Metrô Retiro/Stª Mônica x Estação BRT Hiper; e 0427-IAPIxItaigara, que será 0431-IAPI x Estação BRT Hiper.

Para quem deseja chegar ao Lucaia, basta pegar as linhas 1386-Nova Brasília x Barra, 0341-Rodoviária x Circular R2, 1231-Sussuarana x Barra R2 ou 1341-Estação Pirajá x Barra 2.

A partir do dia 17, a linha 1356-Nova Brasília x Pituba passa a ser 1386-Nova Brasília / Jardim Nova Esperança / Sete de Abril x Barra. A nova linha irá até a Barra, passando pelas avenidas Juracy Magalhães, Garibaldi e Milton Santos. A linha 1220-Mata Escura x Pituba será 1234-Mata Escura x Shopping da Bahia.

Quem ainda deseja se deslocar até o Itaigara pode fazer integração com as linhas B1 ou B2 do BRT. Quem quiser ir pela Av.Juracy Magalhães até a Lucaia pode integrar com as linhas 1386-Nova Brasília x Barra, 0341-Rodoviária x Circular R2, 1231-Sussuarana x Barra R2 ou 1341-Estação Pirajá x Barra 2.

A partir do dia 24, a linha 1614-Mirantes de Periperi x Itaigara será 1649-Mirantes de Peperi x Estação BRT Cidadela. Já a linha 1618-Hospital do Subúrbio x Lagoa da Paixão/Conj.Militares se tornará a 1666-Est. Pirajá x Lagoa da Paixão/Tubarão.

Também tem a linha 1655-Alto Sta.Terezinha/RioSena x Est. Pirajá, com ponto final na Estação Pirajá, onde será possível fazer integração.

Quem quiser seguir para a região da Av. San Martin e da Cidade Baixa poderá fazer integração com a linha 1339-Estação Pirajá x São Joaquim. Para a Av. Barros Reis e Cidade Baixa pode pegar a linha 1340- Estação Pirajá x Barra1. E quem quiser ir para a Lucaia, Av. ACM e Itaigara pode pegar a 1341-Estação Pirajá x Barra 2.

