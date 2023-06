Lojas de rifeiro assassinado ficarão fechadas por tempo indeterminado

As lojas do rifeiro e empresário Alan Charles Andrade Moraes, de 32 anos, morto na tarde de quinta-feira, 1º, no Caminho das Árvores, ficarão fechadas por tempo indeterminado. As informações foram divulgadas na manhã desta sexta-feira, 2, nas redes sociais da loja e da vítima. As duas unidades ficam em Salvador e Feira de Santana.

O velório de Alan está marcado para às 15h desta sexta, no Cerimonial Imperial, em Feira de Santana. Já o sepultamento deve acontecer no sábado, 3, por volta das 9h no Jardim Celestial.

No caso conhecido como "Rei do Iphone", Alan foi executado com um tiro na cabeça, por volta das 14h no interior do edifício Iguatemi Business Flat, na rua da Alfazema, local onde a vítima tinha um apartamento e um estabelecimento comercial.

O caso

Segundo as informações iniciais, Alan havia acabado de descer para buscar uma encomenda quando foi surpreendido. O crime teria sido cometido por dois homens em uma moto. A dupla aguardou até a vítima aparecer. Um dos suspeitos desceu da motocicleta e atirou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ainda chegou a ser acionado, mas já era tarde. Há suspeitas de que o crime tenha relação com a atividade da vítima, no entanto, a polícia ainda não confirmou a informação. Pouco antes de ser morto, Alan usou as redes sociais, onde ele acumulava cerca de 224 mil seguidores, para exibir seu treino na academia, o que dá a entender que ele havia acabado de deixar o local.

O Instagram também seria uma das ferramentas de trabalho da vítima. Lá, eram postadas com frequência as rifas que o empresário realizava, além de divulgar aparelho celulares e exibir viagens internacionais.