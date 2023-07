Mãe e filho são atropelados ao atravessar em faixa na Av. Garibaldi

Uma mulher e seu filho foram vítimas de um atropelamento na noite desta sexta-feira, 7, em Salvador. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o incidente aconteceu por volta das 19h, quando mãe e filho tentavam atravessar a Avenida Anita Garibaldi pela faixa de pedestres.

Imagens de uma câmera de segurança mostram que as vítimas conseguiram atravessar a primeira pista da avenida, mas foram atingidas pelo veículo ao tentarem atravessar a via seguinte. O impacto foi tão forte que ambos foram arrastados pelo carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE). Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas.

Segundo a Transalvador, o motorista envolvido no acidente prestou esclarecimentos e permaneceu no local até a chegada do Samu. A Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência, conforme informado em nota.

null Matheus Calmon